Трамп на Генассамблее ООН обещает создать самую мощную в истории армию США

Президент США Дональд Трамп пообещал, что при нем американская армия станет самой мощной за всю свою историю.
"Вскоре наша армия будет самой сильной за всю свою историю", - заявил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.
Д.Трамп пояснил, что это станет возможным, благодаря массивным инвестициям в сферу обороны.
Ранее сообщалось, что американский сенат поддержал законопроект, предполагающий оборонные расходы на 2018 финансовый год в размере практически $700 млрд. Теперь этот документ рассмотрят в палате представителей.
Баку считает недружественным решение о ликвидации ВАК – МИД Азербайджана
Решение суда в РФ о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса не соответствует духу партнерства, заявляют в Баку
Мамедъяров и Налбандян, возможно, встретятся 23 сентября в Нью-Йорке
ЦБ Азербайджана не исключает возможность выпуска в будущем банкноты номиналом в 200 манатов
Первый вице-президент SOCAR стал кавалером ордена "Труда" первой степени
Банковские счета в Азербайджане имеют около 30% населения – IFC
Пожар на складе "Gazelli Group потушен - МЧС
Загорелся склад производителя натуральной косметической продукции «Газелли» в Баку
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 пройдет в Баку - СМИ
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Выборы Членов Правления Caspian European Club переносятся на 18 октября
Облигации SOCAR вновь подорожали
Для владельцев карт Visa Platinum ВТБ (Азербайджан) стала доступна программа Lounge Key
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»