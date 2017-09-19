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Дальнее зарубежье 19.09.2017 18:15

Трамп на Генассамблее ООН обещает создать самую мощную в истории армию США

Президент США Дональд Трамп пообещал, что при нем американская армия станет самой мощной за всю свою историю.

"Вскоре наша армия будет самой сильной за всю свою историю", - заявил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

Д.Трамп пояснил, что это станет возможным, благодаря массивным инвестициям в сферу обороны.

Ранее сообщалось, что американский сенат поддержал законопроект, предполагающий оборонные расходы на 2018 финансовый год в размере практически $700 млрд. Теперь этот документ рассмотрят в палате представителей.

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Тэги: ТРАМП, АРМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]