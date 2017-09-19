Пожар на складе компании "Gazelli Group" в Хазарском районе Баку потушен, сообщает МЧС Азербайджана.

"Пожар был потушен в 17:00 по местному времени", - отмечается в информации.

В тоже время по данным местных СМИ, в результате пожара отравление получили 10 сотрудников компании, которым на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

А.Азизов