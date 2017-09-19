Трамп: Отказ КНДР от ядерного оружия - единственный приемлемый путь

Власти КНДР должны осознать, что единственный приемлемый для них путь - отказ от ядерного оружия, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Настало время для того, чтобы КНДР осознала, что денуклеаризация - это единственный приемлемый вариант", - сказал он на Генассамблее ООН.

Он отметил, что северокорейская проблема - глобальная, так как касается всего мира.