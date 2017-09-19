Необходимо отвергать угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря - Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на сессии Генассамблеи ООН, заявил о необходимости не допускать угрозы суверенитету государств "от Украины до Южно-Китайского моря".

"В США мы никому не пытаемся навязывать наш путь", - заявил он.

По словам президента США, мировое сообщество "должно поддерживать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре".