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Дальнее зарубежье 19.09.2017 18:55

США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР, если она будет угрозой для Вашингтона или его союзников - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна обладает терпением в отношении КНДР, однако если у Соединенных Штатов не будет выбора, они полностью уничтожат Северную Корею.

"США обладают огромной мощью и терпением, однако если нас заставят защищать себя и союзников, выбора у нас не будет, кроме того, чтобы полностью уничтожить Северную Корею", - сказал он.

"Ракетчик" (лидер КНДР -ИФ) сейчас запустил себя на самую убийственную миссию для себя и своего режима", - продолжил американский лидер.

Он выразил надежду на то, что "это (военный ответ- ИФ) не потребуется. "И для этого вот как раз создали ООН и именно для этого должна работать она", - заявил Д.Трамп с трибуны Организации.

"Сейчас наступило время, чтобы в Северной Корее поняли, что денуклеаризация - это единственное приемлемое будущее", - подчеркнул президент США, назвав программу Пхеньяна по созданию ядерного оружия и баллистических ракет "бездумной".

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Тэги: КНДР, ТЕРПЕНИЕ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]