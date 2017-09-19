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Дальнее зарубежье 19.09.2017 19:16

Кандидат на должность посла США в Москве видит в России угрозу стабильности в Европе

Россия представляет угрозу стабильности в Европе, заявил на слушаниях в Сенате кандидат на должность посла США в РФ Джон Хантсман.

"Россия продолжает угрожать стабильности в Европе. В частности, это связано с тем, что она угрожает территориальной целостности ее соседей", - сказал Дж.Хатсман на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

Кроме того, Дж.Хантсман утверждал, что в России "ограничивают права своих собственных граждан".

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]