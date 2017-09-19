Кандидат на должность посла США в Москве видит в России угрозу стабильности в Европе

Россия представляет угрозу стабильности в Европе, заявил на слушаниях в Сенате кандидат на должность посла США в РФ Джон Хантсман.

"Россия продолжает угрожать стабильности в Европе. В частности, это связано с тем, что она угрожает территориальной целостности ее соседей", - сказал Дж.Хатсман на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

Кроме того, Дж.Хантсман утверждал, что в России "ограничивают права своих собственных граждан".