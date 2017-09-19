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Дальнее зарубежье 19.09.2017 19:09

Сделка по Ирану позорна для США - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал позорной для Америки сделку по Ирану.

"Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - сказал Д.Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, " это позор для США".

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон заплатит высокую цену, если президент США выйдет из соглашения по атому.

"Выход из этого соглашения будет сопряжен с большими издержками для США, и я не думаю, что американцы готовы заплатить такую высокую цену за то, что им не принесет пользы", - сказал Х.Рухани в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн.

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Тэги: ТРАМП, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]