Сделка по Ирану позорна для США - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал позорной для Америки сделку по Ирану.

"Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - сказал Д.Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, " это позор для США".

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон заплатит высокую цену, если президент США выйдет из соглашения по атому.

"Выход из этого соглашения будет сопряжен с большими издержками для США, и я не думаю, что американцы готовы заплатить такую высокую цену за то, что им не принесет пользы", - сказал Х.Рухани в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн.