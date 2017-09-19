ЦБ Азербайджана не исключает возможность выпуска в будущем банкноты номиналом в 200 манатов

Первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев считает возможным выпуск в будущем в обращение купюры номиналом в 200 манатов.

В настоящее время в Азербайджане самой крупной банкнотой, находящейся в обращении, является купюра номиналом в 100 манатов.

"Банкноты стоимостью, например, в 500 манатов были бы для нас слишком крупными, однако выпуск банкнот стоимостью в 200 манатов вполне возможен", - сказал А.Гулиев журналистам во вторник.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в правительстве таких обсуждений не проводится.

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана рассматривает возможность выпуска купюры достоинством в 200 манатов.

А.Азизов