Баку считает недружественным решение о ликвидации ВАК – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает недружественным решение Верховного суда РФ, который оставил в силе решение первой инстанции о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК), заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.
Верховный суд РФ во вторник подтвердил законность ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс".
"Мы оцениваем с политической стороны данное решение как недружественный шаг. Это решение наносит серьезный удар развитию стратегического партнерства двух стран на высшем уровне", - сказал Х.Гаджиев в интервью государственному агентству "Азертадж".
При этом он подчеркнул, что сложно понять причину решения российского суда о ликвидации ВАК. "В то время как применяется несправедливое решение в отношении представителей азербайджанской диаспоры в России, Союз армян России пользуется полной поддержкой и продолжает свою деятельность. В любом случае, мы удивлены, сожалеем принятому решению о ликвидации ВАК", - отметил Х.Гаджиев.
А.Азизов
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