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Внешняя политика 19.09.2017 19:34

Баку считает недружественным решение о ликвидации ВАК – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает недружественным решение Верховного суда РФ, который оставил в силе решение первой инстанции о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК), заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

Верховный суд РФ во вторник подтвердил законность ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс".

"Мы оцениваем с политической стороны данное решение как недружественный шаг. Это решение наносит серьезный удар развитию стратегического партнерства двух стран на высшем уровне", - сказал Х.Гаджиев в интервью государственному агентству "Азертадж".

При этом он подчеркнул, что сложно понять причину решения российского суда о ликвидации ВАК. "В то время как применяется несправедливое решение в отношении представителей азербайджанской диаспоры в России, Союз армян России пользуется полной поддержкой и продолжает свою деятельность. В любом случае, мы удивлены, сожалеем принятому решению о ликвидации ВАК", - отметил Х.Гаджиев.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ВАК, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]