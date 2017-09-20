Новое соглашение о партнерстве с ЕС придаст толчок проводимым в Армении реформам - президент Саргсян

Армения удовлетворена членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но готовится подписать соглашение о расширенном партнерстве с Евросоюзом.
"Армения является активным членом ЕАЭС, и свои заинтересованным участием пытается содействовать улучшению благосостояния людей путем беспрепятственного передвижения товаров в этой крупной экономической территории. Положительные результаты уже имеем, что вселяет хорошие надежды на будущее", - заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, в ноябре Армения подпишет с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
"Уверены, что это поможет нам придать новый толчок проводимым в Армении институциональным реформам", - сказал С.Саргсян.
Также С.Саргсян заявил, что Армения готова присоединиться к обсуждениям по миротворческим усилиям в Сирии.
"В силу своих возможностей Армения пытается как-то смягчить мучения народа Сирии, предоставляя гуманитарную помощь. Мы также готовы принять участие в возможных обсуждениях по вопросу предприятия миротворческих усилий под эгидой ООН и соответствующего мандата", - сказал С.Саргсян.
По его словам, ООН сможет обеспечить новое качество сотрудничества, которое позволит противостоять современным глобальным и региональным вызовам.
"Именно с этой целью Армения участвует в ряде миротворческих миссиях ООН. Более того, мы готовы увеличить свое участие в миссиях в Ливане и Мали", - отметил президент Армении.
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