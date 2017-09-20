Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составила 85 млрд кубометров - SOCAR

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составил 85 млрд кубометров, отмечает президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
"До сих пор (по состоянию на 1 сентября 2017г - ИФ) с месторождения Шах-Дениз добыто 85 млрд кубометров газа и 21,2 млн тонн конденсата", - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной газете "Xalq Qazeti".
Он подчеркнул, что 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата, добытых с Шах-Дениз, направлены на внутренний и внешний рынки.
Р.Абдуллаев отметил, что в настоящее время на Шах-Дениз добыча ведется с 8 скважин, среднесуточный объем добычи составляет 30 млн кубометров газа и 7 тыс. тонн конденсата.
Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.
А.Азизов
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