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ТЭК 20.09.2017 09:05

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составила 85 млрд кубометров - SOCAR

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составил 85 млрд кубометров, отмечает президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"До сих пор (по состоянию на 1 сентября 2017г - ИФ) с месторождения Шах-Дениз добыто 85 млрд кубометров газа и 21,2 млн тонн конденсата", - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной газете "Xalq Qazeti".

Он подчеркнул, что 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата, добытых с Шах-Дениз, направлены на внутренний и внешний рынки.

Р.Абдуллаев отметил, что в настоящее время на Шах-Дениз добыча ведется с 8 скважин, среднесуточный объем добычи составляет 30 млн кубометров газа и 7 тыс. тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.

А.Азизов

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ОБЪЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]