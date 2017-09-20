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Дальнее зарубежье 20.09.2017 09:12

Около 140 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

До 138 человек увеличилось количество погибших в результате землетрясения в районе Мехико, сообщает мексиканское телевидение.

По данным местной сейсмологической службы, толчок достиг уровня 7,1 балла по Рихтеру.

По первоначальным данным, обрушилось не менее 44 зданий, другие серьезно повреждены.

На местах обрушений уже работают спасатели, объявлен режим тишины для того, чтобы находящиеся под завалами могли подать признаки жизни.

В столичном регионе введен режим чрезвычайного положения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]