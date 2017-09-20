SOCAR планирует во II полугодии 2018г начать разведку на структуре Бабек в азербайджанском секторе Каспия

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает во II-ом полугодии 2018 года начать разведочные работы на структуре Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"В настоящее время идет подготовка к тому, чтобы во второй половине 2018 года начать разведочные работы на структуре Бабек", - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной газете "Xalq Qazeti".

Он также подчеркнул, что в настоящее время на месторождении Умид ведется бурение разведочной скважины №16.

"С 2012 года по 1 сентября 2017 года с месторождения Умид добыто суммарно около 1,5 млрд кубометров газа и 237,4 тыс. тонн конденсата", - отметил он.

Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года. Он подписан между SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production. Контракт вступил в силу с мая 2017 года.

Как сообщалось ранее, сохранение полного контроля над газоснабжением на внутреннем рынке страны и сокращение зависимости от внешних факторов, а также обеспечение внутреннего спроса на газ по возможно низким ценам считается основной и стратегической целью правительства Азербайджана. Для достижения этой цели было принято решение о разработке компанией SOCAR блока Умид-Бабек.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

До сих пор разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год и бурение скважин на структуре Бабек.

А.Азизов