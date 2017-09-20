В Баку прошёл онлайн-семинар, посвящённый 200-летию русского поэта и писателя Алексея Толстого

19 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку прошел онлайн-семинар на тему «Поклонник музы благородной: к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого», организованный в рамках проекта «Знание о России» Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург).
Перед слушателями выступили доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук Владимир Котельников, кандидат филологических наук, руководитель Филологического центра издательства «Русское слово» Алексей Федоров, ведущмй библиотекарь библиотеки имени Н.А. Некрасова, куратор проекта «Гостиная графа
А.К. Толстого» Ксения Александровны Чарыева.
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1 - 3. В Баку прошел онлайн-семинар, посвященный 200-летию А.Толстого
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