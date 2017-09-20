Добыча газа с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия в 2022-2023гг выйдет на уровень 5 млрд кубометров в год - SOCAR

Добыча газа с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия в 2022-2023гг должна выйти на уровень 5 млрд кубометров в год, отметил президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"Работы по подготовке программы развития и принятия инвестиционного решения находятся на завершающей стадии. В ближайшее время на месторождении начнутся буровые работы. По прогнозам добыча первого газа с месторождения Абшерон ожидается в 2019 году", отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной газете "Xalq Qazeti".

Он подчеркнул, что в рамках первой фазы добыча на месторождении составит 1,5 млрд кубометров в год.

"В 2022-2023гг в рамках второй фазы объемы добычи на месторождении должны достигнуть 5 млрд кубометров в год", - отметил глава компании.

По итогам бурения первой разведочной скважины французская TOTAL в сентябре 2011 года подтвердила наличие на месторождении Абшерон значительных запасов газа, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Первый этап разработки месторождения Абшерон включает бурение одной скважины на глубине воды 450 метров. Буровые работы будут вестись с использованием новой плавучей полупогружной буровой установки. Ожидаемый суточный дебит скважины составит 2 тыс. тонн конденсата и 4 млн кубометров газа.

SOCAR и TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (40%), TOTAL (40% - оператор) и GDF Suez (20%). Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров.

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

А.Азизов