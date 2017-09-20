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ТЭК 20.09.2017 09:29

Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent - $55,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в среду после снижения днем ранее.

Аналитики ожидают ослабления темпов роста коммерческих запасов нефти в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после урагана "Харви" и планируют отказаться от планового ремонта.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 подорожали на $0,16 (0,29%) - до $55,3 за баррель. На торгах во вторник их цена опустилась на $0,34 (0,61%) и составляла $55,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI в среду выросли на $0,28 (0,57%), достигнув $49,76 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,43 (0,86%) - до $49,48 за баррель.

Как минимум 13 американских НПЗ, включая крупнейшее в стране предприятие, оператором которого является Motiva Enterprises, намерены отложить традиционные осенние ремонтные работы, чтобы производить больше продукции, цены на которую повысились. Таким образом, США могут избежать обычного для осени периода спада спроса на нефть.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что резервы топлива в стране выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, бензина - на 5,1 млн баррелей и дистиллятов - на 6,1 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 18:30.

Кроме того, трейдеры ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится в пятницу.

Ирак и ряд других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%, заявил министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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