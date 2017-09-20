ООН не исключает угрозы перемещения ИГИЛ в Азию после поражения террористов на Ближнем Востоке - заместитель генсекретаря ООН

Совет безопасности ООН считает реальной угрозу перемещения ИГИЛ в Азию и другие регионы мира после поражения террористов на Ближнем Востоке, заявил глава Бюро ООН по борьбе с терроризмом, заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Такая угроза есть. Совет безопасности отмечал, что началось движение террористов через границы в связи с тем, что они терпят поражение в Ираке. Поэтому они перемещаются на различные территории. Предотвращение этого становится одной из главных задач контртеррористического направления деятельности ООН", - сообщил В.Воронков, отвечая на вопрос издания о том, разделяет ли ООН опасения, что ИГИЛ, утратив свои позиции на Ближнем Востоке, переместится в Азию.

Руководитель недавно созданного контртеррористического управления ООН отметил, что организация активно занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.

"По линии моего офиса (Бюро ООН по борьбе с терроризмом - ИФ) есть несколько проектов, связанных с пересечением границ террористами. Эти процессы могут пойти очень интенсивно, и чтобы противодействовать распространению терроризма, необходима координация деятельности различных служб. (...) Одна из главных задач офиса - обеспечить эту координацию. Прежде всего, в структурах ООН. Но и за ее пределами тоже", - подчеркнул В.Воронков.