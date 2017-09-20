Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 22 Сен 19° 31° 23 Сен 19° 31°

Дальнее зарубежье 20.09.2017 09:31

ООН не исключает угрозы перемещения ИГИЛ в Азию после поражения террористов на Ближнем Востоке - заместитель генсекретаря ООН

Совет безопасности ООН считает реальной угрозу перемещения ИГИЛ в Азию и другие регионы мира после поражения террористов на Ближнем Востоке, заявил глава Бюро ООН по борьбе с терроризмом, заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Такая угроза есть. Совет безопасности отмечал, что началось движение террористов через границы в связи с тем, что они терпят поражение в Ираке. Поэтому они перемещаются на различные территории. Предотвращение этого становится одной из главных задач контртеррористического направления деятельности ООН", - сообщил В.Воронков, отвечая на вопрос издания о том, разделяет ли ООН опасения, что ИГИЛ, утратив свои позиции на Ближнем Востоке, переместится в Азию.

Руководитель недавно созданного контртеррористического управления ООН отметил, что организация активно занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.

"По линии моего офиса (Бюро ООН по борьбе с терроризмом - ИФ) есть несколько проектов, связанных с пересечением границ террористами. Эти процессы могут пойти очень интенсивно, и чтобы противодействовать распространению терроризма, необходима координация деятельности различных служб. (...) Одна из главных задач офиса - обеспечить эту координацию. Прежде всего, в структурах ООН. Но и за ее пределами тоже", - подчеркнул В.Воронков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ООН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


Похожие новости


Президент Литвы на встрече с генсеком ООН обсудила российско-белорусские учения "Запад-2017" Москва будет учитывать рекомендации ООН по Сирии - Лавров Экономика России потеряла с 2014 года вследствие воздействия санкций $55 млрд, заявили в ООН Лавров считает необходимым продолжать работу в рамках ООН по проблеме обеспечения палестинского единства В ООН располагают данными о том, что убежище в России с 2014 года попросили более 400 тыс. украинцев МИД РФ: неспособность СБ ООН осудить нападение террористов на российское посольство поощряет их к новым терактам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]