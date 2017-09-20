SOCAR за 8 месяцев добыла 5 млн тонн нефти и 4 млрд кубометров газа – глава компании

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года добыла 5 млн тонн нефти и 4 млрд кубометров газа, отметил президент компании Ровнаг Абдуллаев.
"В Азербайджане в январе-августе 2017 года добыча нефти составила 25,6 млн тонн, в том числе по SOCAR – 5 млн тонн", - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной газете "Xalq Qazeti".
Он подчеркнул, что за отчетный период добыча газа в Азербайджане составила 18,7 млрд кубометров, из которых 4 млрд кубометров пришлось на долю SOCAR.
Р.Абдуллаев отметил, что в целом, в Азербайджане до сих пор добыто 1 млрд 971 млн тонн нефти. "В ближайшее время мы достигнем добычи в 2 млрд тонн нефти", - пишет глава Госнефтекомпании.
В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти, 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.
А.Азизов
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