Госсекретарь США: у Москвы и Вашингтона есть общие задачи в Сирии

Россия и США ищут сферы взаимодействия в Сирии, которые могут представлять взаимный интерес, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы (РФ и США - ИФ) знаем, какие вопросы являются наиболее важными сегодня. Мы продолжаем искать сферы взаимодействия, которые представляют взаимный интерес для обеих стран в Сирии", - сказал он в эфире Fox News.
Госсекретарь добавил: "Наше внимание сосредоточено на разгроме ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, стабилизации (ситуации в стране - ИФ), чтобы быть уверенными, что гражданская война не начнется вновь".
"Мы имеем общие задачи, но иногда у нас разные тактики их выполнения, у нас также разные интересы, но мы над многим работаем в Сирии, чтобы найти решение", - добавил он.
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