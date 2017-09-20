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Дальнее зарубежье 20.09.2017 09:49

Госсекретарь США: у Москвы и Вашингтона есть общие задачи в Сирии

Россия и США ищут сферы взаимодействия в Сирии, которые могут представлять взаимный интерес, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы (РФ и США - ИФ) знаем, какие вопросы являются наиболее важными сегодня. Мы продолжаем искать сферы взаимодействия, которые представляют взаимный интерес для обеих стран в Сирии", - сказал он в эфире Fox News.

Госсекретарь добавил: "Наше внимание сосредоточено на разгроме ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, стабилизации (ситуации в стране - ИФ), чтобы быть уверенными, что гражданская война не начнется вновь".

"Мы имеем общие задачи, но иногда у нас разные тактики их выполнения, у нас также разные интересы, но мы над многим работаем в Сирии, чтобы найти решение", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]