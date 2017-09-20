Госсекретарь США: у Москвы и Вашингтона есть общие задачи в Сирии

Россия и США ищут сферы взаимодействия в Сирии, которые могут представлять взаимный интерес, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы (РФ и США - ИФ) знаем, какие вопросы являются наиболее важными сегодня. Мы продолжаем искать сферы взаимодействия, которые представляют взаимный интерес для обеих стран в Сирии", - сказал он в эфире Fox News.

Госсекретарь добавил: "Наше внимание сосредоточено на разгроме ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, стабилизации (ситуации в стране - ИФ), чтобы быть уверенными, что гражданская война не начнется вновь".

"Мы имеем общие задачи, но иногда у нас разные тактики их выполнения, у нас также разные интересы, но мы над многим работаем в Сирии, чтобы найти решение", - добавил он.