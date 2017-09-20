Манат продолжает дешеветь к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 сентября сохранил 1,7007 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 сентября ЦБА установил на уровне 2,0421 манат/1EUR (19 сентября - 2,0368 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 сентября сохранил на уровне 0,0293 манат/1RUB (19 сентября - 0,0293 манат/1RUB).

А.Азизов