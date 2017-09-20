Иудеи готовятся к встрече 5778-го года от сотворения мира

В среду вечером иудеи всего мира отметят праздник Рош а-Шана - новый 5778 год по еврейскому календарю, который ведет отсчет от сотворения мира.
Это один из самых ярких и красочных еврейских праздников, который считается одновременно днем суда, когда Всевышний взвешивает поступки людей и определяет судьбу каждого на предстоящий год.
Неотъемлемым атрибутом еврейского новогоднего стола являются сладкие халы и яблоки с медом. Эти блюда символизируют надежды на сладкий и хороший год. Голова рыбы предназначена для того, чтобы каждый присутствующий за столом мог пожелать другому в хороших делах "быть головой, а не хвостом". Плод спелого граната и множество его зернышек напоминает иудеям о полноте заповедей Торы и о том, как важно наполнить наступающий год хорошими делами.
"Сейчас мы вносим больше веселья в этот праздник. В последние несколько сотен лет мы начали смотреть немного другими глазами на наши взаимоотношения с Богом: мы считаем, что, когда мы радуемся и веселимся, Всевышний также смотрит на нас с радостью", - рассказал президент Федерации еврейских общин Александр Борода в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
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