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Дальнее зарубежье 20.09.2017 10:47

Туск призвал к скорейшему выполнению Парижского соглашения по климату

Председатель Европейского Совета Дональд Туск приветствовал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона о разработке глобального пакта по окружающей среде, назвав ее очень своевременной.

"За последние 40 лет международное экологическое право значительно изменилось. Существует множество международных организаций и инструментов, предназначенных для защиты всего, начиная от (биологических) видов и среды обитания до океанов и атмосферы. Но нам не хватает всеобъемлющей юридически обязывающей структуры, которая объединит их всех и придаст им большую согласованность и силу", - заявил Д.Туск, выступая во вторник в Нью-Йорке на заседании высокого уровня по глобальному пакту по окружающей среде.

Он выразил свою поддержку Э.Макрону "за стремление создать всеобъемлющий процесс для определения того, как мы превращаем эту инициативу в действие".

Глава Евросовета заверил, что "ЕС и его государства-члены будут готовы помочь сформировать этот процесс".

Он также привел в пример Бутан и Фиджи, с главами правительств которых встречался в Нью-Йорке. По его словам, эти две страны "ощущают реальные последствия изменения климата", но, "несмотря на их малые средства, они, не колеблясь, продолжают решительную борьбу против климатических изменений". Их, как и многих других, нельзя оставлять одних перед лицом этой глобальной проблемы, считает Д.Туск, текст выступления которого распространила в Брюсселе пресс-служба Евросовета.

"Вот почему я хочу призвать к скорейшей и всеобъемлющей реализации Парижского соглашения", - подчеркнул председатель Европейского Совета.

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Тэги: ЕС, ООН, ТУСК, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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