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Регион 20.09.2017 11:02

Договоренности с Ираном нужно изменить, чтобы США их соблюдали - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в соглашение по иранскому атому должны быть внесены изменения.

"Если мы соберемся придерживаться ядерной сделки с Ираном, в нее должны быть внесены изменения", - сказал он в эфире Fox News.

Госсекретарь также заявил: "Фактически можно начинать отсчитывать время, когда он (Иран - ИФ) вновь обретет ядерный потенциал".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]