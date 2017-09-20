Договоренности с Ираном нужно изменить, чтобы США их соблюдали - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в соглашение по иранскому атому должны быть внесены изменения.

"Если мы соберемся придерживаться ядерной сделки с Ираном, в нее должны быть внесены изменения", - сказал он в эфире Fox News.

Госсекретарь также заявил: "Фактически можно начинать отсчитывать время, когда он (Иран - ИФ) вновь обретет ядерный потенциал".