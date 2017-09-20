Новосибирские ученые сообщили о землетрясении в Перу

В южной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 8:26 мск в среду, имел координаты -16.23 градуса южной широты и -71.11 градуса западной долготы, он находился в 47 км к востоку от города Арекипа

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".