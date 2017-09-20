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Дальнее зарубежье 20.09.2017 09:51

Новосибирские ученые сообщили о землетрясении в Перу

В южной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 8:26 мск в среду, имел координаты -16.23 градуса южной широты и -71.11 градуса западной долготы, он находился в 47 км к востоку от города Арекипа

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРУ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]