SOCAR планирует увеличить в 2017г объемы бурения на 40%

Объемы бурения по компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2017 году составят около 148 тыс. метров, отметил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Как сообщалось ранее, в 2016 году объемы бурения по SOCAR составили 105,245 тыс. метров. Таким образом, SOCAR в 2017 году увеличит объемы бурения на 40%.

"За 8 месяцев текущего года объемы бурения по SOCAR составили 93,646 тыс. метров, в эксплуатацию было введено 52 скважины. В целом, в 2017 году объему бурения запланированы на уровне около 148 тыс. метров", - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной газете "Xalq Qazeti".

Он подчеркнул, что в текущем году SOCAR планирует ввести в строй 93 скважины.

"SOCAR активно применяет современные технологии в процессе бурения", - отметил глава компании.

А.Азизов