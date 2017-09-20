Землетрясение в Мексике унесло жизни 248 человек

Сильное землетрясение в Мексике, по последним данным, привело к гибели не менее 248 человек, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на власти страны.

При этом более 100 человек погибли в Мехико.

Ранее сообщалось о 226 погибших в результате произошедшего землетрясения магнитудой 7,1.