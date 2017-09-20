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Дальнее зарубежье 20.09.2017 10:18

Землетрясение в Мексике унесло жизни 248 человек

Сильное землетрясение в Мексике, по последним данным, привело к гибели не менее 248 человек, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на власти страны.

При этом более 100 человек погибли в Мехико.

Ранее сообщалось о 226 погибших в результате произошедшего землетрясения магнитудой 7,1.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]