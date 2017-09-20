В столице Молдовы завершился юбилейный ХХV международный оперный фестиваль имени Марии Биешу.

На один из самых престижных оперных форумов мира, в Кишинев съехались представители 14 стран. Азербайджан впервые был представлен на фестивале Народным артистом Азербайджана, профессором Ялчином Адигезаловым.

"В кульминационном спектакле XXV фестиваля публику увлекла мистическая лихорадка «Пиковой дамы», мощная работа азербайджанского дирижера Ялчина Адигезалова. Он ухватил нить драмы в сцене грозы и уже не отпустил ни на миг. Маэстро мыслит масштабно, крупным планом, «рисуя музыкальный портрет» спектакля суровыми красками дирижера-драматурга. Его энергия, напор увлекают солистов, заставляя сконцентрировать все силы на воплощении экспрессии образов драмы Пушкина-Чайковского. Порывистость Германа (Эдуард Мартынюк) и роковые предчувствия Лизы (Анна Литвинова) сплелись в единый узел симфонической ткани оперы, ведомой уверенной рукой Ялчина Адигезалова", - отмечается в рецензии ведущего музыкального критика Молдовы Елены Узун.

"Дирижировать «Пиковую даму» очень не просто, потому что оркестр здесь часто важнее вокала, и в целом перед нами своего рода вокальная симфония, что, в принципе, и показал представитель Азербайджана. Трактовка Адигезалова очень отличается от тех, что мы знаем в Кишиневе. Для него важна активная непрерывность симфодрамы, к которой Чайковский пришел в «Пиковой» и Шестой симфонии. Адигезалов мыслит концептуально, всем музыкальным потоком сразу, но это отнюдь не признак однозначности. Поскольку прерывистость мышления в последней опере Чайковского - лишь внешний показатель, необходимый для динамизаци иконтрастов. На самом деле, «Пиковая» неотвратимо мчится к роковому исходу с первых нот, что и обнаружил наш темпераментный гость, проявив целеустремленность и недюжинную силу воли в контакте с коллективом театра", - подчеркнула Е.Узун.