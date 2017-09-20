Текущие запасы природного газа в ПГХ Азербайджана превышают 2 млрд кубометров - SOCAR

Текущие запасы природного газа в подземных газохранилищах Азербайджана составляют 2,2 млрд кубометров, отметил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

Закачка газа в газохранилища «Гарадаг» и «Калмаз» для осенне-зимнего сезона 2017-2018гг началась с апреля текущего года.

"По состоянию на 1 сентября 2017 года в ПГХ закачано 1,4 млрд кубометров газа. С учетом остатка с прошлого года, суммарный объем активного газа в ПГХ составил 2,2 млрд кубометров", - отметил Р.Абдуллаев в статье в официальной газете "Respublika".

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.

Ранее Ровнаг Абдуллаев заявил, что мощности ПГХ суммарно увеличены до 3,5 млрд кубометров. В настоящее время SOCAR ведет работу по увеличению суммарной мощности газохранилищ «Гарадаг» и «Калмаз» до 6 млрд кубометров.

С этой целью на месторождении Гарадаг, используемом в качестве газохранилища, планируется в целом пробурить 25 новых скважин для закачки в них газа, на месторождении Калмаз - 21 скважину. Кроме того, планируется строительство новой компрессорной станции с рабочим давлением 250 атмосфер.

В течение 2017 года SOCAR планирует пробурить в общей сложности 7 новых скважин для закачки газа.

А.Азизов