Пресс-релиз

13 октября с.г. в галерее «NUR Art House» состоится открытие экспериментальной фотовыставки «Ты меня зовешь, Азербайджан» российской фотохудожницы и журналиста из Уфы (Республика Башкортостан) Светланы Комковой.

Выставка стала итогом пятидневного знакомства с народом, культурой и природой Азербайджана.

Давняя мечта Светланы посетить Азербайджан стала возможной благодаря сотрудничеству Регионального отделения Союза фотохудожников России города Уфы Республики Башкортостан и Объединения фотографов Азербайджана.

Автор побывала в разных уголках страны, и теперь готова поведать об уникальной культуре Азербайджана.

Светлана Комкова - автор публицистического интернет-журнала «Я вижу мир ТАКИМ!» и духовно-просветительского интернет-проекта «Православные лики России», постоянным экспонентом республиканских выставок, дипломантом республиканских и всероссийских конкурсов.

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Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку