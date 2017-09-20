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20.09.2017 11:02

ПРЕСС-РЕЛИЗ

13 октября с.г. в галерее «NUR Art House» состоится открытие экспериментальной фотовыставки «Ты меня зовешь, Азербайджан» российской фотохудожницы и журналиста из Уфы (Республика Башкортостан) Светланы Комковой.

Выставка стала итогом пятидневного знакомства с народом, культурой и природой Азербайджана.

Давняя мечта Светланы посетить Азербайджан стала возможной благодаря сотрудничеству Регионального отделения Союза фотохудожников России города Уфы Республики Башкортостан и Объединения фотографов Азербайджана.

Автор побывала в разных уголках страны, и теперь готова поведать об уникальной культуре Азербайджана.

Светлана Комкова - автор публицистического интернет-журнала «Я вижу мир ТАКИМ!» и духовно-просветительского интернет-проекта «Православные лики России», постоянным экспонентом республиканских выставок, дипломантом республиканских и всероссийских конкурсов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]