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Дальнее зарубежье 20.09.2017 12:46

Британская полиция обыскивает ряд зданий после задержания третьего подозреваемого в связи со взрывом в метро Лондона

Британская полиция проводит обыски в четырех домах после задержания третьего мужчины в Ньюпорте в рамках расследования теракта на станции метро Лондона, сообщает в среду телеканал "Скай ньюс".

"Сейчас у нас три человека под стражей, и продолжаются обыски по четырем адресам. Оперативники проводят тщательные следственные действия, чтобы определить все детали атаки", - заявил глава антитеррористического подразделения полиции Дин Хейдон.

Он отметил, что обыски могут занять несколько дней.

Поздним вечером накануне полиция в рамках расследования теракта задержала третьего подозреваемого. Его взяли под стражу в Ньюпорте. Известно, что мужчине 25 лет.

Ранее полиция также задержала двух выходцев из Сирии и Ирака, одному из которых 18 лет, другому - 21 год. Также сообщалось, что эти молодые люди воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 29 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]