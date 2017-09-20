Британская полиция обыскивает ряд зданий после задержания третьего подозреваемого в связи со взрывом в метро Лондона

Британская полиция проводит обыски в четырех домах после задержания третьего мужчины в Ньюпорте в рамках расследования теракта на станции метро Лондона, сообщает в среду телеканал "Скай ньюс".

"Сейчас у нас три человека под стражей, и продолжаются обыски по четырем адресам. Оперативники проводят тщательные следственные действия, чтобы определить все детали атаки", - заявил глава антитеррористического подразделения полиции Дин Хейдон.

Он отметил, что обыски могут занять несколько дней.

Поздним вечером накануне полиция в рамках расследования теракта задержала третьего подозреваемого. Его взяли под стражу в Ньюпорте. Известно, что мужчине 25 лет.

Ранее полиция также задержала двух выходцев из Сирии и Ирака, одному из которых 18 лет, другому - 21 год. Также сообщалось, что эти молодые люди воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 29 человек.