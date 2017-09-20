Четыре человека погибли в Азербайджане при столкновении КАМАЗа с Mercedes – МЧС

ДТП в Билясуварском районе (юг Азербайджана) в результате столкновения грузового автомобиля «КАМАЗ» и легкового автомобиля марки «Mercedes» повлекло гибель 4 человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Спасатели МЧС Азербайджана на месте столкновения «КамАЗа» с легковым автомобилем марки «Mercedes» на проходящем по территории Билясуварского района участке магистральной трассы Алят-Астара с помощью специального оборудования извлекли из искореженной легковушки тела четырех человек», - сказано в сообщении.

Операция по извлечению тел погибших завершилась в 07:56 часов утра.

Р.Бабаев