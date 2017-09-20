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Происшествия 20.09.2017 11:10

Четыре человека погибли в Азербайджане при столкновении КАМАЗа с Mercedes – МЧС

ДТП в Билясуварском районе (юг Азербайджана) в результате столкновения грузового автомобиля «КАМАЗ» и легкового автомобиля марки «Mercedes» повлекло гибель 4 человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Спасатели МЧС Азербайджана на месте столкновения «КамАЗа» с легковым автомобилем марки «Mercedes» на проходящем по территории Билясуварского района участке магистральной трассы Алят-Астара с помощью специального оборудования извлекли из искореженной легковушки тела четырех человек», - сказано в сообщении.

Операция по извлечению тел погибших завершилась в 07:56 часов утра.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]