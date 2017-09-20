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Дальнее зарубежье 20.09.2017 13:18

Около сотни детей бельгийских граждан находятся в Сирии и Ираке - координационный орган

По данным Координационного органа по анализу угрозы (Ocam) около сотни детей бельгийского подданства, либо имеющих родителей - резидентов Бельгии, находятся в Сирии и Ираке, сообщил бельгийский министр юстиции Кун Генс.

Согласно документу, который он представил в ответ на парламентский запрос, 29 из них родились в Бельгии и около 70 - в Сирии и Ираке. Из общего числа детей известно, что речь идет о 38 девочках и 42 мальчиках. Об остальных детях таких сведений нет, сообщает газета La Derniere Heure, которая располагает копией этого документа.

Около 80% этих детей находятся в отрядах "Исламского государства". Примерно 70 родились в зоне боев.

При этом Ocam не учитывал тех, кто был увезен в подростковом возрасте и достиг совершеннолетия. Их сегодня расценивают в качестве боевиков, воюющих за рубежом. В Бельгии считают, что таковых всего трое.

Что касается возраста детей, то 60% из них - до 4 лет, 20% - от 5 до 8 лет, 10% - от 9 до 12 лет. Остальные 10% старше 12 лет.

Издание приводит слова источника в министерстве юстиции, который назвал эти цифры "приблизительными". "Мы никогда не узнаем точно, ни сколько там родилось, ни сколько умерло", - сказал чиновник.

В министерстве также указывают на сложность юридической проблемы, которую создают дети, родившиеся во время конфликта в Сирии или Ираке, что касается официального признания их бельгийцами.

По информации Ocam, около 20 детей несовершеннолетнего возраста вернулись из Сирии и Ирака после жизни в зоне конфликта. Власти уделяют им особое индивидуальное внимание.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, СИРИЯ, ИРАК, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]