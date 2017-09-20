Могерини считает, что проводить референдум о независимости Иракского Курдистана не следует

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала не проводить референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Европейский союз подтверждает твердую поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, подобные предложенному референдуму, контрпродуктивны, и их следует избегать", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

Европейский союз признает, отметила она, что между Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом есть проблемы, которые требуют решения. "Это должно быть сделано через мирный конструктивный диалог, нацеленный на достижение взаимоприемлемого решения на основе неукоснительного выполнения положений конституции Ирака", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

"ЕС приветствует инициативу ООН по облегчению диалога и предлагает свою поддержку этому процессу, если поступят такие просьбы", - сказала она.

Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября.