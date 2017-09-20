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Дальнее зарубежье 20.09.2017 13:32

Могерини считает, что проводить референдум о независимости Иракского Курдистана не следует

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала не проводить референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Европейский союз подтверждает твердую поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, подобные предложенному референдуму, контрпродуктивны, и их следует избегать", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

Европейский союз признает, отметила она, что между Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом есть проблемы, которые требуют решения. "Это должно быть сделано через мирный конструктивный диалог, нацеленный на достижение взаимоприемлемого решения на основе неукоснительного выполнения положений конституции Ирака", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

"ЕС приветствует инициативу ООН по облегчению диалога и предлагает свою поддержку этому процессу, если поступят такие просьбы", - сказала она.

Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября.

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Тэги: ЕС, ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]