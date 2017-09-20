Сирийская оппозиция отбила у террористов ИГ 90% территории Ракки

Альянс оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС) при поддержке возглавляемой США международной коалиции установил контроль над 90% территории сирийской Ракки, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

По их информации, за последние двое суток бойцы СДС отбили от боевиков "Исламского государства" пять городских районов, имеющих стратегическое значение.

Отмечается, что поддержку с воздуха отрядам сирийской оппозиции оказывает международная коалиция.

Расположенный на севере Сирии город Ракка - основной оплот террористической группировки ИГ.