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Дальнее зарубежье 20.09.2017 14:01

Сирийская оппозиция отбила у террористов ИГ 90% территории Ракки

Альянс оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС) при поддержке возглавляемой США международной коалиции установил контроль над 90% территории сирийской Ракки, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

По их информации, за последние двое суток бойцы СДС отбили от боевиков "Исламского государства" пять городских районов, имеющих стратегическое значение.

Отмечается, что поддержку с воздуха отрядам сирийской оппозиции оказывает международная коалиция.

Расположенный на севере Сирии город Ракка - основной оплот террористической группировки ИГ.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РАККА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]