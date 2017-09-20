Пекин тестирует автоматическую линию метро и скоростные трамваи

Пекин в среду начал испытания сразу трех железнодорожных линий: ветку метрополитена с поездами без машинистов, поезда на магнитном подвесе (маглев) и скоростную трамвайную линию.

Все они будут официально запущены в западных пригородах китайской столицы в конце этого года, сообщает агентство "Синьхуа".

Линия Яньфан протяженностью 16,6 км является первой в Китае автоматической линией метро стопроцентной отечественной разработки. Она связывает районы Яньхуа и Фаншань в юго-западных окрестностях Пекина. Максимальная проектная скорость поездов составляет 80 км/ч.

Ветка S1 протяженностью 10,2 км представляет собой первую в Пекине линию на магнитном подвесе. Она соединяет западные пригородные районы Мэньтоугоу и Шицзиншань.

Трамвайная линия протяженностью 9 км проходит через несколько туристических достопримечательностей в северо-западной части столицы, включая парк Ихэюань (бывший Летний дворец), Сяншань (Ароматные горы) и ботанический сад. Новые составы способны развивать скорость до 70 км/ч.

В настоящее время в Пекине действует 19 линий метрополитена общей протяженностью 574 км. В 2017 году планируется достроить в общей сложности 20 линий или участков протяженностью свыше 350 км.