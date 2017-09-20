Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0421 RUR   0.0293 GBR   2.2982 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 22 Сен 19° 31° 23 Сен 19° 31°

Дальнее зарубежье 20.09.2017 14:10

Пекин тестирует автоматическую линию метро и скоростные трамваи

Пекин в среду начал испытания сразу трех железнодорожных линий: ветку метрополитена с поездами без машинистов, поезда на магнитном подвесе (маглев) и скоростную трамвайную линию.

Все они будут официально запущены в западных пригородах китайской столицы в конце этого года, сообщает агентство "Синьхуа".

Линия Яньфан протяженностью 16,6 км является первой в Китае автоматической линией метро стопроцентной отечественной разработки. Она связывает районы Яньхуа и Фаншань в юго-западных окрестностях Пекина. Максимальная проектная скорость поездов составляет 80 км/ч.

Ветка S1 протяженностью 10,2 км представляет собой первую в Пекине линию на магнитном подвесе. Она соединяет западные пригородные районы Мэньтоугоу и Шицзиншань.

Трамвайная линия протяженностью 9 км проходит через несколько туристических достопримечательностей в северо-западной части столицы, включая парк Ихэюань (бывший Летний дворец), Сяншань (Ароматные горы) и ботанический сад. Новые составы способны развивать скорость до 70 км/ч.

В настоящее время в Пекине действует 19 линий метрополитена общей протяженностью 574 км. В 2017 году планируется достроить в общей сложности 20 линий или участков протяженностью свыше 350 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, МЕТРО, ТРАМВАИ


Похожие новости


В Пекине будут платить до полумиллиона юаней за сообщения о шпионской деятельности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]