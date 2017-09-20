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Дальнее зарубежье 20.09.2017 14:26

В Британии задержаны еще два человека в связи с терактом в метро

Полиция Великобритании задержала в Ньюпорте еще двух мужчин в рамках расследования теракта на станции метро Лондона, сообщает в среду британская Би-би-си.

Задержанным 48 лет и 30 лет. Их взяли под стражу в рамках действия Закона о противодействии терроризма после обысков в одном из домов.

Таким образом, в обшей сложности число задержанных в рамках этого дела достигло пяти человек.

Поздним вечером в среду полиция задержала третьего мужчину в рамках расследования. Его взяли под стражу в Ньюпорте. Известно, что ему 25 лет.

Ранее полиция также задержала двух выходцев из Сирии и Ирака, одному из которых 18 лет, другому - 21 год. Также сообщалось, что эти молодые люди воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 29 человек.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]