В Британии задержаны еще два человека в связи с терактом в метро

Полиция Великобритании задержала в Ньюпорте еще двух мужчин в рамках расследования теракта на станции метро Лондона, сообщает в среду британская Би-би-си.

Задержанным 48 лет и 30 лет. Их взяли под стражу в рамках действия Закона о противодействии терроризма после обысков в одном из домов.

Таким образом, в обшей сложности число задержанных в рамках этого дела достигло пяти человек.

Поздним вечером в среду полиция задержала третьего мужчину в рамках расследования. Его взяли под стражу в Ньюпорте. Известно, что ему 25 лет.

Ранее полиция также задержала двух выходцев из Сирии и Ирака, одному из которых 18 лет, другому - 21 год. Также сообщалось, что эти молодые люди воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 29 человек.