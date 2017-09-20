Отборочный этап Всемирной олимпиады роботов пройдет в октябре в Азербайджане

Отборочный этап Всемирной олимпиады роботов (WRO) впервые пройдет 7-8 октября в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта республики.

«В соревнованиях, которые пройдут в Бакинском Олимпийском спорткомплексе в различных категориях, примет участие молодежь в возрасте от 8 до 19 лет», - сказано в сообщении.

Олимпиада представляет собой соревнования LEGO-роботов трех разных категорий: основной, творческой и футбола роботов.

Команды, победившие на отборочном этапе, получат возможность представлять Азербайджан в финальной части WRO, которые пройдут 10-12 ноября в Коста-Рике.

Р.Бабаев