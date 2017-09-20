Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0421 RUR   0.0293 GBR   2.2982 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 22 Сен 19° 31° 23 Сен 19° 31°

Это интересно 20.09.2017 13:14

Отборочный этап Всемирной олимпиады роботов пройдет в октябре в Азербайджане

Отборочный этап Всемирной олимпиады роботов (WRO) впервые пройдет 7-8 октября в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта республики.

«В соревнованиях, которые пройдут в Бакинском Олимпийском спорткомплексе в различных категориях, примет участие молодежь в возрасте от 8 до 19 лет», - сказано в сообщении.

Олимпиада представляет собой соревнования LEGO-роботов трех разных категорий: основной, творческой и футбола роботов.

Команды, победившие на отборочном этапе, получат возможность представлять Азербайджан в финальной части WRO, которые пройдут 10-12 ноября в Коста-Рике.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОБОТЫ, ОЛИМПИАДА, МИР


Похожие новости


Японский премьер предлагает провести Олимпиаду роботов через несколько лет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]