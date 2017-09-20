Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прибыл на Борисовский полигон для наблюдения за ходом белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщили в пресс-службе главы государства.

"...Александр Лукашенко наблюдает со смотровой площадки за ходом совместного стратегического учения Беларуси и России "Запад-2017" на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский", - говорится в сообщении.

По прибытии на полигон А.Лукашенко посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск (сил) двух стран, а также вспомогательный пункт управления 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России, проинформировали в пресс-службе.

"Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности союзного государства, о порядке применения армии, в том числе, во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении", - сказали в пресс-службе.

А.Лукашенко также осмотрел подвижной пункт управления командующего РГВ(с). Это бронированный автомобиль белорусского производства, оснащенный самыми современными средствами связи, которые позволяют управлять войсками непосредственно в движении. А.Лукашенко похвалил создателей, заявив, что им удалось за короткий промежуток времени сделать хорошую систему.