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СНГ 20.09.2017 14:47

Лукашенко наблюдает за учениями "Запад-2017" на полигоне в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прибыл на Борисовский полигон для наблюдения за ходом белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщили в пресс-службе главы государства.

"...Александр Лукашенко наблюдает со смотровой площадки за ходом совместного стратегического учения Беларуси и России "Запад-2017" на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский", - говорится в сообщении.

По прибытии на полигон А.Лукашенко посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск (сил) двух стран, а также вспомогательный пункт управления 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России, проинформировали в пресс-службе.

"Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности союзного государства, о порядке применения армии, в том числе, во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении", - сказали в пресс-службе.

А.Лукашенко также осмотрел подвижной пункт управления командующего РГВ(с). Это бронированный автомобиль белорусского производства, оснащенный самыми современными средствами связи, которые позволяют управлять войсками непосредственно в движении. А.Лукашенко похвалил создателей, заявив, что им удалось за короткий промежуток времени сделать хорошую систему.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УЧЕНИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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