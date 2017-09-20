Торговое соглашение ЕС с Канадой временно вступает в силу

Для предприятий и граждан ЕС настало время воспользоваться наилучшим образом всеобъемлющим экономическим и торговым соглашением Евросоюза с Канадой (CETA) и осознать, как европейская торговая политика может всем приносить конкретную выгоду, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Заявление сделано по случаю временного вступления CETA в силу в четверг, 21 сентября.
"Это соглашение являет собой синтез того, что мы ожидаем от нашей торговой политики: чтобы она была инструментом экономического роста на благо европейским предприятиям и гражданам, но также инструментом для продвижения наших ценностей, контроля над глобализацией и определения правил международной торговли", - приводит пресс-служба Еврокомиссии слова Ж.-К.Юнкера в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.
Глава ЕК напоминает, что CETA было предметом тщательной парламентской экспертизы. Он считает его "отражением возросшего интереса граждан к торговой политике". Кроме того, полагает Ж.-К.Юнкер, работа над этим соглашением свидетельствует о "демократической природе европейского процесса принятия решений". Председатель Еврокомиссии ожидает от государств-членов ЕС "всеобъемлющих и углубленных дискуссий в рамках начавшейся процедуры ратификации соглашения на национальных уровнях".
Член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем в свою очередь отметила: "Временное вступление в силу этого соглашения отныне позволяет предприятиям и гражданам ЕС начать пользоваться его плодами. Потенциал стимуляции экономического роста и создания рабочих мест, заложенный в соглашение, дает позитивный сигнал мировой экономике".
Временное вступление в силу CETA с 21 сентября - это результат его одобрения Советом ЕС и Европейским парламентом. Однако, указывают в Еврокомиссии, полностью и окончательно соглашение вступит в силу только тогда, когда его ратифицируют все государства-члены.
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