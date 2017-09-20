Цели учения "Запад-2017" достигнуты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после наблюдения за ходом белорусско-российского учения "Запад-2017".

"Цели, которые ставились, достигнуты. Мы все задачи полностью реализовали", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Глава государства считает, что учебные вопросы маневров отработаны с высоким качеством. "Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности", - подчеркнул он.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.