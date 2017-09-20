Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0421 RUR   0.0293 GBR   2.2982 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 22 Сен 19° 31° 23 Сен 19° 31°

СНГ 20.09.2017 15:25

Таджикистан страдает от высокого уровня недоедания и замедленного развития детей - ВБ

За последнее десятилетие доступ к услугам санитарии в Таджикистане улучшился, но по-прежнему остается на низком уровне, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном этой проблеме.

"Доступ к смывным туалетам, подключенным к канализационной системе в сельских районах, остается низким - всего 1,7%, в отличие от 60% в городских районах. Неравенства более выражены в разных регионах, а на столицу Душанбе приходится более 80% всех канализационных сетей страны", - отмечают эксперты ВБ.

По их мнению, Таджикистан страдает от высокого уровня недоедания и замедленного роста и развития среди детей. В исследовании говорится о том, что отставании в развитии в детском возрасте тесно связано с лишениями, связанными с доступом к надлежащему уровню питьевого водоснабжения и санитарии, а также недостаточным питанием и уходом.

Питьевая вода в Таджикистане характеризируется высоким уровнем колиформных бактерий и низкой вкусовой привлекательностью, однако низкие показатели кишечной палочки свидетельствуют о том, что фекальное загрязнение не является серьезной проблемой, говорится в докладе.

В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что исследование основано на сочетании качественных и количественных источников данных, включая опросы среди 3000 домохозяйств и 300 школ, а также интервью с членами сообществ, поставщиками услуг и операторами автономных схем по всей стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, САНИТАРИЯ, ВБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]