Таджикистан страдает от высокого уровня недоедания и замедленного развития детей - ВБ

За последнее десятилетие доступ к услугам санитарии в Таджикистане улучшился, но по-прежнему остается на низком уровне, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном этой проблеме.

"Доступ к смывным туалетам, подключенным к канализационной системе в сельских районах, остается низким - всего 1,7%, в отличие от 60% в городских районах. Неравенства более выражены в разных регионах, а на столицу Душанбе приходится более 80% всех канализационных сетей страны", - отмечают эксперты ВБ.

По их мнению, Таджикистан страдает от высокого уровня недоедания и замедленного роста и развития среди детей. В исследовании говорится о том, что отставании в развитии в детском возрасте тесно связано с лишениями, связанными с доступом к надлежащему уровню питьевого водоснабжения и санитарии, а также недостаточным питанием и уходом.

Питьевая вода в Таджикистане характеризируется высоким уровнем колиформных бактерий и низкой вкусовой привлекательностью, однако низкие показатели кишечной палочки свидетельствуют о том, что фекальное загрязнение не является серьезной проблемой, говорится в докладе.

В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что исследование основано на сочетании качественных и количественных источников данных, включая опросы среди 3000 домохозяйств и 300 школ, а также интервью с членами сообществ, поставщиками услуг и операторами автономных схем по всей стране.