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Дальнее зарубежье 20.09.2017 15:45

Более половины американцев доверяют администрации США в вопросах решения международных проблем - опрос

Более половины американцев считают, что администрация США способна эффективно решать проблемы международного характера, свидетельствует результаты опроса исследовательской компании "Гэллап", опубликованные в среду.

Так, 52% выразили доверие правительству США, что стало рекордной цифрой за последние пять лет. В сентябре 2016 года 49% опрошенных положительно оценивали действия правительства во внешней политике, а в 2015 году показатель едва превышал 40%.

В свою очередь, 45% опрошенных американцев уверены, что администрация США осуществляет правильные шаги во внутренней политике страны. В прошлом году доверие властям в том, что касается внутренних дел США, выразили 44% респондентов, в 2015 году - 38%.

В данных опроса "Гэллап" также отмечается, что уровень доверия администрации США начал расти во время первого срока Барака Обамы на посту президента страны, но затем постепенно снижался.

Опрос был проведен с 6 по 10 сентября 2017 года среди более 1 тыс. совершеннолетних американцев.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]