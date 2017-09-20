Более половины американцев доверяют администрации США в вопросах решения международных проблем - опрос

Более половины американцев считают, что администрация США способна эффективно решать проблемы международного характера, свидетельствует результаты опроса исследовательской компании "Гэллап", опубликованные в среду.

Так, 52% выразили доверие правительству США, что стало рекордной цифрой за последние пять лет. В сентябре 2016 года 49% опрошенных положительно оценивали действия правительства во внешней политике, а в 2015 году показатель едва превышал 40%.

В свою очередь, 45% опрошенных американцев уверены, что администрация США осуществляет правильные шаги во внутренней политике страны. В прошлом году доверие властям в том, что касается внутренних дел США, выразили 44% респондентов, в 2015 году - 38%.

В данных опроса "Гэллап" также отмечается, что уровень доверия администрации США начал расти во время первого срока Барака Обамы на посту президента страны, но затем постепенно снижался.

Опрос был проведен с 6 по 10 сентября 2017 года среди более 1 тыс. совершеннолетних американцев.