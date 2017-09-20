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Дальнее зарубежье 20.09.2017 14:18

В Лондоне оцепили несколько улиц из-за угрозы взрыва

Полиция Британии оцепила несколько улиц в центре Лондона после сообщений о подозрительном пакете, пишет в среду британское издание "Дейли стар".

Полиция рекомендовала горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс. На местах работают команды кинологов и саперов.

"Информация поступила нам в 9:52 по местному времени и в настоящее время мы ее проверяем", - отмечается на страничке лондонской полиции в "Твиттере".

По данным издания, в полицию были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ЦЕНТР, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]