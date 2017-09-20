В Лондоне оцепили несколько улиц из-за угрозы взрыва

Полиция Британии оцепила несколько улиц в центре Лондона после сообщений о подозрительном пакете, пишет в среду британское издание "Дейли стар".
Полиция рекомендовала горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс. На местах работают команды кинологов и саперов.
"Информация поступила нам в 9:52 по местному времени и в настоящее время мы ее проверяем", - отмечается на страничке лондонской полиции в "Твиттере".
По данным издания, в полицию были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете.
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