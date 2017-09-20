Азербайджан и ЕС в конце сентября в Брюсселе проведут очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом по соглашению о стратегическом партнерстве пройдет в конце сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве ЕС.
«Очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС состоится 28-29 сентября в Брюсселе», - отметили в представительстве.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры до конца 2017 года.
Р.Бабаев
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