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Внешняя политика 20.09.2017 14:47

Азербайджан и ЕС в конце сентября в Брюсселе проведут очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом по соглашению о стратегическом партнерстве пройдет в конце сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве ЕС.

«Очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС состоится 28-29 сентября в Брюсселе», - отметили в представительстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры до конца 2017 года.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]