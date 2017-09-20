В НАТО считают, что Договор о запрете ядерного оружия не учитывает растущих вызовов международной безопасности

Страны НАТО выступили против Договора о запрещении ядерного оружия, который будет открыт для подписания 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке.
"Договор о запрете ядерного оружия, с нашей точки зрения, не учитывает реальности растущих вызовов международной безопасности. В то время, когда мир нуждается в том, чтобы оставаться единым перед лицом растущих угроз, в частности, огромной угрозе, которую представляет ядерная программа Северной Кореи, этот договор не принимает во внимание данные срочные вызовы безопасности", - говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического совета, являющегося главным политическим руководящим органом НАТО.
В документе подчеркивается, что этот договор "противоречит существующей архитектуре нераспространенческой и разоруженческой архитектуре".
"Это угрожает подрывом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который составляет основу глобальных усилий в сфере нераспространения и разоружения на протяжении последних почти пятидесяти лет, а также угрожает подрывом режима гарантий МАГАТЭ", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что "фундаментальная цель ядерного потенциала НАТО заключается в сохранении мира, предотвращении насилия и сдерживания агрессии".
"До тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - подчеркивает Североатлантический совет.
"Мы призываем наших партнеров и все страны, которые планируют поддержать этот договор, серьезно подумать о его последствиях для международного мира и безопасности, включая и для ДНЯО", - указывается в заявлении.
Договор о запрещении ядерного оружия вводит запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение и транспортировку ядерного оружия. Он был принят 7 июля этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и вступит в законную силу после того, как его ратифицируют пятьдесят государств. Депозитарием нового договора является генсек ООН.
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