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Дальнее зарубежье 20.09.2017 16:04

ЕС предлагает Мексике свою помощь в связи с землетрясением

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес выразили в среду соболезнования семьям и близким жертв землетрясения в Мексике.

"Мы находимся в контакте с мексиканскими властями и готовы помочь. Наши средства по оказанию срочной помощи приведены в готовность, а также наш Центр по координации чрезвычайного реагирования мониторит ситуацию на местах", - сообщили в совместном заявлении высокопоставленные представители ЕС.

Они напомнили, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем письме президенту Мексики Энрике Пенья Ньето заверил, что Европейский союз солидарен с мексиканцами.

На брифинге в Брюсселе в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас также заявил, что Ж.-К.Юнкер предложил властям Мексики помощь Европейского союза.

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Тэги: ЕС, МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]