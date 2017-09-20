ЕС предлагает Мексике свою помощь в связи с землетрясением

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес выразили в среду соболезнования семьям и близким жертв землетрясения в Мексике.
"Мы находимся в контакте с мексиканскими властями и готовы помочь. Наши средства по оказанию срочной помощи приведены в готовность, а также наш Центр по координации чрезвычайного реагирования мониторит ситуацию на местах", - сообщили в совместном заявлении высокопоставленные представители ЕС.
Они напомнили, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем письме президенту Мексики Энрике Пенья Ньето заверил, что Европейский союз солидарен с мексиканцами.
На брифинге в Брюсселе в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас также заявил, что Ж.-К.Юнкер предложил властям Мексики помощь Европейского союза.
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