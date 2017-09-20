ЕС предлагает Мексике свою помощь в связи с землетрясением

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес выразили в среду соболезнования семьям и близким жертв землетрясения в Мексике.

"Мы находимся в контакте с мексиканскими властями и готовы помочь. Наши средства по оказанию срочной помощи приведены в готовность, а также наш Центр по координации чрезвычайного реагирования мониторит ситуацию на местах", - сообщили в совместном заявлении высокопоставленные представители ЕС.

Они напомнили, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем письме президенту Мексики Энрике Пенья Ньето заверил, что Европейский союз солидарен с мексиканцами.

На брифинге в Брюсселе в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас также заявил, что Ж.-К.Юнкер предложил властям Мексики помощь Европейского союза.