В Грузии трейлер на полном ходу въехал во двор жилого дома, погибли три человека

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Амбролаурском районе Грузии.

Как рассказал в среду журналистам губернатор региона Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия Арчил Джапаридзе, трейлер, который перевозил асфальтоукладочную машину, на полном ходу въехал во двор частного дома в селе Хотеви.

По его информации, водитель трейлера, предположительно не справившись с управлением, протаранил гараж и затем врезался в балкон жилого дома.

Губернатор сообщил, что жильцы дома не пострадали, однако люди, находившиеся в трейлере, погибли.

Он отметил, что полиция сейчас выясняет детали произошедшего.