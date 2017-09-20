В Грузии трейлер на полном ходу въехал во двор жилого дома, погибли три человека

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Амбролаурском районе Грузии.
Как рассказал в среду журналистам губернатор региона Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия Арчил Джапаридзе, трейлер, который перевозил асфальтоукладочную машину, на полном ходу въехал во двор частного дома в селе Хотеви.
По его информации, водитель трейлера, предположительно не справившись с управлением, протаранил гараж и затем врезался в балкон жилого дома.
Губернатор сообщил, что жильцы дома не пострадали, однако люди, находившиеся в трейлере, погибли.
Он отметил, что полиция сейчас выясняет детали произошедшего.
Азербайджан и ЕС в конце сентября в Брюсселе проведут очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве
Россия одобрила проект строительства моста через р.Самур на границе с Азербайджаном
Баку призывает страны-члены ОИС препятствовать незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана – глава МИД
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 748 млн манатов
Доходы Азербайджана от деятельности НПЗ STAR в Турции в первые 5 лет превысят $600 млн в год – глава SOCAR
Министр образования Азербайджана возглавил Федерацию фехтования
Министр спорта Азербайджана примет участие в заседании Координационной комиссии II Евроигр
Отборочный этап Всемирной олимпиады роботов пройдет в октябре в Азербайджане
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошёл онлайн-семинар, посвящённый 200-летию русского поэта и писателя Алексея Толстого
Выборы Членов Правления Caspian European Club переносятся на 18 октября
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»