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СНГ 20.09.2017 16:26

Белоруссия скоро поставит на вооружение ударные беспилотники - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что скоро на вооружении армии будут переданы ударные беспилотники, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы очень многого добились по беспилотным летательным аппаратам, сегодня невозможно воевать, не имея беспилотников. Конечно, мы создаем и ударные беспилотники - без этого нельзя. Они скоро будут поставлены на вооружение", - сказал А.Лукашенко в среду во время наблюдения за завершающим этапом маневров "Запад-2017".

При этом президент отметил, что военно-промышленный комплекс Белоруссии продолжит глубокую модернизацию существующего вооружения, и при этом разрабатывает и новые образцы.

В частности, сказал он, одним из направлений развития армии и ее технического оснащения является глубокая модернизация уже имеющегося вооружения и техники. По словам президента, необязательно закупать какие-то дорогостоящие новые образцы за миллионы долларов, если возможно модернизировать то, что уже имеется, и получить сравнимые характеристики. "Мы это умеем делать - и летательные аппараты, и бронетехнику, и стрелковое оружие", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, продолжил он, Белоруссия ведет работу над новыми видами вооружения, например над ракетной системой "Полонез". "Самое современное высокоточное оружие типа "Полонез". В этом направлении мы очень серьезно работаем. Не хочу раскрывать детали, но мы действительно работаем", - подчеркнул он.

"Война не будет фронт на фронт. Будут локальные бои. Нам для обороны нужны очень подвижные части, и последние войны в мире ориентируют нас на то, чтобы мы имели мобильные подразделения", - заявил А.Лукашенко.

При этом глава государства заметил, что в Белоруссии удалось сохранить предприятия и школы в сфере ВПК, и они востребованы. "По всем направлениям мы научились делать, и будем расширять этот спектр. Не только потому, что надо вооружить нашу армию, - в мире очень большой спрос на глубокую модернизацию, создание новой техники. То, что мы умеем, не только производим для себя, но и успешно продаем на международных рынках", - сказал президент, добавив, что Белоруссия при этом ничего запрещенного не делает и не поставляет в другие государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВООРУЖЕНИЕ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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