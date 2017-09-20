Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мария" достиг в среду острова Пуэрто-Рико, сообщает сайт газеты "Ю-Эс-Эй тудей".

Максимальная скорость порывов ветра достигает 250 км/ч.

В настоящий момент урагану присвоена четвертая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Накануне ураган прошел по острову Доминика и заморской территории Франции - Гваделупе. По последним данным, в результате на Гваделупе погибли два человека, еще двое считаются пропавшими без вести.