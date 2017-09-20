Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мария" достиг в среду острова Пуэрто-Рико, сообщает сайт газеты "Ю-Эс-Эй тудей".
Максимальная скорость порывов ветра достигает 250 км/ч.
В настоящий момент урагану присвоена четвертая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
Накануне ураган прошел по острову Доминика и заморской территории Франции - Гваделупе. По последним данным, в результате на Гваделупе погибли два человека, еще двое считаются пропавшими без вести.
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