Доходы Азербайджана от деятельности НПЗ STAR в Турции в первые 5 лет превысят $600 млн в год – глава SOCAR

Доходы Азербайджана от деятельности нефтеперерабатывающего завода STAR, строящегося в Турции, в первые пять лет превысят $600 млн в год, заявил президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в среду на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.
"По нашим оценкам в первые пять лет после запуска НПЗ STAR доходы Азербайджана составят более $600 млн ежегодно", - сказал Р.Абдуллаев.
По его словам, в течение последующих 10 лет доходы от деятельности будут увеличиваться и превысят $800 млн в год.
"Строительство завода завершится во втором полугодии 2018 года. НПЗ, в первую очередь, обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim", - добавил он.
SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).
Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.
Ф.Исазаде
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